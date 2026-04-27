Минобрнауки РФ ответило на слухи об отчислении студентов ради отправки на СВО

В Минобрнауки РФ опровергли слухи об отчислении студентов ради отправки на фронт

Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о том, что студентов российских вузов якобы массово отчисляют с целью принуждения к подписанию контракта с министерством обороны РФ, не соответствует действительности. Об этом в ходе совещания в военном ведомстве, посвященного принципам и условиям набора студентов в войска беспилотных систем, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Он рассказал, что с начала 2026 года студенты и их родители подали всего шесть жалоб на подобные действия вузов.

«Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — подчеркнул чиновник.

Как отметил Афанасьев, на фронте важна личная мотивация граждан. В то же время он назвал недопустимым оказание давления на студентов.

Также ситуацию прокомментировал заместитель главы МО РФ Виктор Горемыкин. Генерал армии обратил внимание на необходимость продолжения прямого диалога между ведомствами и вузами, направленного на повышение информированности студентов и их родителей, руководителей учебных заведений и общеобразовательных организаций.

Кроме того, он привел результаты социологического исследования, проведенного среди студентов, служащих в войсках беспилотных систем. По словам Горемыкина, 93% респондентов заявили о соблюдении министерством обороны условий контракта. О том, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям, сообщили 96% опрошенных. Более половины участников исследования — 62% — признались, что их отношение к службе изменилось в лучшую сторону в период подготовки.

Ранее в Минобрнауки РФ одним словом ответили на вопрос о квотах на военную службу для студентов.

 
