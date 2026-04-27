Россиянам объяснили причины роста цен на такси

Эксперт Еговцев: цены на такси растут из-за подорожания автомобилей и ремонта
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Рост стоимости поездок на такси происходит из-за ряда факторов, в числе которых закон о локализации автомобилей перевозчиков и подорожание обслуживания машин. Об этом радио Sputnik сообщил основатель таксопарка Станислав Еговцев.

По словам специалиста, закон о локализации резко ограничил список автомобилей, которые можно использовать для работы в такси. На фоне этого существенная часть парка начинает постепенно выбывать, а заменить отсутствующие машины оказывается непросто из-за ограниченного выбора и высоких цен на новые транспортные средства.

Эксперт подчеркнул, что на фоне этого возникает другая проблема — стоимость самих автомобилей.

«Государство стремится снижать ключевую ставку, и это, казалось бы, должно облегчать жизнь рынку: деньги дешевеют, лизинг становится доступнее. Но на практике эффект нивелируется ростом цен на автомобили. Снижение ставки разогревает экономику и подталкивает инфляцию, плюс увеличивается утилизационный сбор. В итоге машины дорожают быстрее, чем дешевеют деньги, и итоговый платеж по лизингу не уменьшается», — объяснил он.

Специалист считает, что дополнительное давление также оказывают операционные расходы. Сейчас подорожали ремонт, обслуживание автомобилей и их запчасти. На фоне этого машины начинают «простаивать» и не приносят доход, в то время как расходы никуда не исчезают.

Кроме того, на стоимости услуг такси отражаются и инфраструктурные факторы, такие как проблемы со связью. Некоторые водители не могут нормально коммуницировать с парками, поскольку не готовы или не умеют использовать VPN.

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина до этого говорила, что в России необходимо разработать особые меры поддержки многодетных родителей, работающих в сфере такси. В частности, инициативой предлагается учитывать расходы таких налогоплательщиков, которые были получены ими при осуществлении коммерческой деятельности, и фактически полученный доход без учета оборотных средств.

Ранее таксисты объяснили неадекватные цены на свои услуги.

 
