Россиянам раскрыли способ вычислить несанкционированное подключении к сети

Если интерн6ет вдруг без всяких причин начал работать нестабильно, скорость загрузки страниц упала, в потоковом видео начались перебои – это все признаки несанкционированного подключения к сети. Об этом RT сообщил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Однако не всегда замедлившийся интернет говорит о чьем-то доступе – иногда причины могут носить чисто технический характер. Поэтому выводы можно делать только на основе совокупности факторов и регулярности проблемы, отметил эксперт.

«Нужно понимать, что в основном все методы определения подключения возможны для продвинутых пользователей. Однако самый понятный для каждого — медленный интернет в моменты, когда вы ничего не скачиваете или не проводите прямых трансляций, — может означать, что кто-то, кроме вас, нагружает ваш же интернет», — пояснил Аверьянов.

Он также посоветовал оценить стабильность индикаторов на роутере во время, когда интернет не используется. Также специалист призвал контролировать устройства в списке подключений, отслеживать настройки интернета, которые не выполнялись владельцем роутера. Чтобы избежать несанкционированного доступа к сети, необходимо менять пароли минимум раз в месяц, стараясь подобрать сложный набор букв, цифр и символов, заключил эксперт.

Напомним, подключение к чужому Wi-Fi может повлечь за собой снижение скорости работы, износ и иной ущерб и, по сути, является использованием чужого имущества без разрешения. В то же время, как напомнили юристы, в договоре пользователя с провайдером есть условие о том, что сеть должна использоваться только в одной квартире. Поэтому, если провайдер установит, что к сети подключаются из двух или более квартир, он имеет право расторгнуть договор.

В Совфеде ранее предупредили о мошеннической схеме с публичными сетями Wi-Fi.