Россиянам объяснили, можно ли пить некипяченую воду

Употребление некипяченой воды из-под крана может навредить здоровью, так как вместе с ней в организм могут попасть различные паразиты, бактерии и вирусы. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист объяснил, что возможными возбудителями являются вирусы гепатита A, ротавирусы и норовирусы, которые передаются фекально-оральным путем через грязную воду. Они могут стать причиной серьезных кишечных инфекций и поражения печени.

«Гепатит A является классическим примером «водной» инфекции. Вирус устойчив во внешней среде и может провоцировать вспышки при употреблении некачественной питьевой воды, особенно в регионах с нарушениями систем канализации и водоочистки. Хотя заболевание обычно не переходит в хроническую форму, оно может протекать тяжело и требует длительного восстановления функции печени», — подчеркнул врач.

При этом, по его словам, ротавирусная и норовирусная инфекции становятся одними из наиболее распространенных причин острых гастроэнтеритов. Эти вирусы провоцируют диарею, рвоту и лихорадку. Помимо этого, они становятся причиной быстрого обезвоживания, представляющего особую опасность для детей и пожилых людей.

Эксперт отметил, что на безопасность воды из-под крана влияет качество ее очистки и состояния сетей в регионе. При этом даже хорошая система водоподготовки не гарантирует отсутствие риска заражения. Для того чтобы их снизить, рекомендуется кипятить воду, использовать сертифицированные фильтры, а также проводить ультрафиолетовую обработку или централизованное хлорирование.

