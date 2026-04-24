Врач рассказала, какие продукты нужны для поддержания микробиоты кишечника

Для поддержания здоровья микробиоты кишечника важно включать в рацион питания отварной картофель, чернику, кимчи и матчу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Здоровый и разнообразный микробиом необходим для cинтеза жизненно важных веществ. Например, бактерии кишечника производят витамин К2, нужный для свертывания крови и здоровья костей, а также витамины группы B – биотин, фолат, B12, которые играют важную роль в поддержании работы всех систем организма», – пояснила эксперт.

По ее словам, в микробиоте также продуцируются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые являются главным топливом для клеток кишечника колоноцитов. В кишечнике при этом находятся около 70-80% иммунных клеток организма.

Для поддержания микробиома врач посоветовала кормить «хорошие» бактерии и употреблять достаточно клетчатки (минимум 25-30 граммов в день). Например, цельнозерновые крупы (гречка, овес долгой варки, перловка, булгур), орехи, семена, овощи и бобовые (нут, чечевица, фасоль). Помимо этого, важен резистентный крахмал, который содержат отварной картофель, зеленые бананы и рис. Для пополнения микробиоты кишечника важно употреблять ферментированные продукты, в которых присутствуют бактерии, выжившие в кислой среде и обладающие высокой активностью. Они есть в кефире, йогурте без сахара с живыми культурами (lactobacillus bulgaricus), квашеной капусте без уксуса, кимчи и мисо-супе, добавила Залетова.

Отдельно она выделила растительные пигменты полифенолы, которые присутствуют в чернике, голубике, зеленом чае (особенно много в матче), какао (от 70%), темном винограде и оливковом масле extra virgin.

Исследователи из университета Миннесоты до этого выяснили, что чернослив стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот — главного компонента здоровой кишечной микрофлоры.

