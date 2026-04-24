Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказала, какие продукты нужны для поддержания микробиоты кишечника

Врач Залетова: черника и кимчи нужны для поддержания микробиоты кишечника
Thomas Peter/Reuters

Для поддержания здоровья микробиоты кишечника важно включать в рацион питания отварной картофель, чернику, кимчи и матчу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Здоровый и разнообразный микробиом необходим для cинтеза жизненно важных веществ. Например, бактерии кишечника производят витамин К2, нужный для свертывания крови и здоровья костей, а также витамины группы B – биотин, фолат, B12, которые играют важную роль в поддержании работы всех систем организма», – пояснила эксперт.

По ее словам, в микробиоте также продуцируются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые являются главным топливом для клеток кишечника колоноцитов. В кишечнике при этом находятся около 70-80% иммунных клеток организма.

Для поддержания микробиома врач посоветовала кормить «хорошие» бактерии и употреблять достаточно клетчатки (минимум 25-30 граммов в день). Например, цельнозерновые крупы (гречка, овес долгой варки, перловка, булгур), орехи, семена, овощи и бобовые (нут, чечевица, фасоль). Помимо этого, важен резистентный крахмал, который содержат отварной картофель, зеленые бананы и рис. Для пополнения микробиоты кишечника важно употреблять ферментированные продукты, в которых присутствуют бактерии, выжившие в кислой среде и обладающие высокой активностью. Они есть в кефире, йогурте без сахара с живыми культурами (lactobacillus bulgaricus), квашеной капусте без уксуса, кимчи и мисо-супе, добавила Залетова.

Отдельно она выделила растительные пигменты полифенолы, которые присутствуют в чернике, голубике, зеленом чае (особенно много в матче), какао (от 70%), темном винограде и оливковом масле extra virgin.

Исследователи из университета Миннесоты до этого выяснили, что чернослив стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот — главного компонента здоровой кишечной микрофлоры.

Ранее россиянам рассказали о пользе косметики с пробиотиками.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!