В России исчезает «средний уровень» финансовой грамотности

Страховщик Белова: в России сокращается средний уровень финансовой грамотности
За последние три года доля россиян со средним уровнем финансовой грамотности сократилась с 57 до 45%. При этом одновременно выросли оба полюса: с высоким уровнем — с 15 до 21%, с низким — с 28 до 34%. «Середина» постепенно уходит в прошлое, рассказала «Газете.Ru» Наталья Белова, заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь».

«В последние годы финансовый ландшафт заметно усложнился. Появились новые инструменты, такие как цифровые активы, сервисы рассрочки и многое другое. Помимо банковских депозитов для приумножения дохода, люди стали более активно рассматривать другие продукты, в частности, в портфелях все чаще появляются программы инвестиционно-накопительного страхования жизни, ПИФы и другие сложные инструменты, требующие более глубоких знаний. Если раньше достаточно было выбора между вкладом и наличными, сегодня можно воспользоваться широким спектром предложений, причем каждое из них – со своими условиями и рисками», — объяснила она.

В этой ситуации россияне идут двумя путями. Одни постепенно разбираются в нововведениях, накапливают опыт и начинают увереннее управлять своими деньгами. Другие, столкнувшись со сложностями, просто отстраняются и остаются на самом базовом уровне финансовой грамотности. Уровень тревожности также может повышать большое количество новостей о мошеннических схемах. Середина при этом вымывается, потому что для нее требуется постоянное поддержание необходимых знаний.

«Важно понимать: этот разрыв не определяется уровнем заработка. Доход может быть выше среднего, и при этом один человек тратит все, что он получает, искренне не понимая, куда уходят деньги. А другой, с низкой зарплатой, выстраивает четкую систему — ведет отчет о поступлениях и расходах, откладывает фиксированную часть, понимает разницу между сбережением и инвестированием», — отметила Белова.

Это хорошо видно в данных исследования. Доля россиян, ведущих семейный бюджет, за год выросла с 63 до 70%, и это люди с очень разным уровнем дохода. Дело не в кошельке, а в привычке и желании заставить деньги «работать» и приносить прибыль.

«Рост практических навыков, таких как планирование, взвешенный подход к тратам не означает, что люди хорошо понимают суть и нюансы финансовых инструментов. Человек может добросовестно копить годами, держа средства «под матрасом», и при этом не подозревать, что инфляция «съедает» часть его сбережений. Без базового понимания даже правильные привычки «работают» вполсилы», — считает эксперт.

Не стоит пытаться разобраться во всем сразу, так как это верный путь снова отложить все на потом. Гораздо эффективнее начать с одного конкретного шага: определить свои цели. Следующий шаг –понять, сколько денег уходит за месяц и на что именно. Уже это меняет угол зрения на собственные финансы.

Затем распределить свой капитал. Часть — на обязательные траты (питание, оплату ЖКХ, мобильной связи, проезд и т.д.), часть — на развлечения, и обязательно на создание резерва, который позволит спокойно пережить незапланированные расходы или потерю дохода, например, связанную с травмой или увольнением с работы, без стресса. Как правило, достаточно, чтобы в запасе было 3–6 месячных окладов, советует Белова. По данным исследования, каждый третий россиянин (34% против 27% в 2024 году) уже сформировал такой собственный фонд на три месяца и более, что можно назвать реальным прогрессом.

«Финансовая грамотность — это не экзамен, который нужно сдать один раз и забыть. Это привычка регулярно повышать свои знания и следовать простым осознанным привычкам: анализировать и контролировать расходы, понимать условия продуктов, которыми пользуешься, откладывать часть дохода в инструменты, приносящие прибыль. Важно планировать свое будущее и ставить определенные цели, тогда легче будет достигать намеченное», — резюмировала она.

