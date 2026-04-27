Российские врачи спали мужчину, которому в глаз воткнулся кусок металла

В Приморье мужчине в глаз во время работы воткнулся кусок металла. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел во время работы со шлифовальной щеткой — одна из проволочных ворсинок отскочила и вонзилась мужчине прямо в глазное яблоко. Обследование показало, что инородное тело прошло внутрь и замерло в опасной близости от важных структур глаза.

Медики отметили, что пострадавшему повезло — щетинка остановилась в относительно безопасной зоне. Хирурги аккуратно извлекли кусочек и наложили швы на рану. После вмешательства пациенту назначили терапию для предотвращения воспаления и потери зрения.

Сейчас мужчина идет на поправку, осложнений нет. Врачи напомнили, что подобных травм при работе с инструментами помогает избежать использование защитных очков.

