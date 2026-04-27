Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Российские врачи спали мужчину, которому в глаз воткнулся кусок металла

Министерство здравоохранения Приморского края

В Приморье мужчине в глаз во время работы воткнулся кусок металла. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел во время работы со шлифовальной щеткой — одна из проволочных ворсинок отскочила и вонзилась мужчине прямо в глазное яблоко. Обследование показало, что инородное тело прошло внутрь и замерло в опасной близости от важных структур глаза.

Медики отметили, что пострадавшему повезло — щетинка остановилась в относительно безопасной зоне. Хирурги аккуратно извлекли кусочек и наложили швы на рану. После вмешательства пациенту назначили терапию для предотвращения воспаления и потери зрения.

Сейчас мужчина идет на поправку, осложнений нет. Врачи напомнили, что подобных травм при работе с инструментами помогает избежать использование защитных очков.

Ранее в Калининграде хирурги извлекли ветку из глаза и черепа ребенка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
