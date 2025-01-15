Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде хирурги извлекли ветку из глаза и черепа ребенка

В Калининграде хирурги спасли ребенка, напоровшегося глазом на ветку
close
Детская областная больница Калининградской области

Хирурги детской областной больницы Калининграда спасли ребенка, которому в глаз воткнулась ветка. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок получил травму на прогулке в детском саду, он столкнулся с другим мальчиком, отлетел в кусты и напоролся глазом на ветку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. В больнице ему диагностировали сквозную рану верхнего века, ранение орбиты правого глаза с проникновением в полость черепа. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Перед хирургами стояла непростая задача, нужно было максимально безопасно удалить инородное тело из полости орбиты глаза, такое удаление сопряжено с риском дополнительного повреждения мозга, сосудов и нервов», — сообщили в медицинском учреждении.

Операция прошла успешно, инородное тело удалось извлечь, зрение и мозг ребенка не пострадали.

Ранее в Петербурге второклассник попал в реанимацию после удара ручкой в глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами