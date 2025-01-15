В Калининграде хирурги извлекли ветку из глаза и черепа ребенка

Хирурги детской областной больницы Калининграда спасли ребенка, которому в глаз воткнулась ветка. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок получил травму на прогулке в детском саду, он столкнулся с другим мальчиком, отлетел в кусты и напоролся глазом на ветку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. В больнице ему диагностировали сквозную рану верхнего века, ранение орбиты правого глаза с проникновением в полость черепа. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Перед хирургами стояла непростая задача, нужно было максимально безопасно удалить инородное тело из полости орбиты глаза, такое удаление сопряжено с риском дополнительного повреждения мозга, сосудов и нервов», — сообщили в медицинском учреждении.

Операция прошла успешно, инородное тело удалось извлечь, зрение и мозг ребенка не пострадали.

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