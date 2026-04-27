Женщина-врач совратила пациента и лишилась лицензии

Врач лишилась лицензии после того, как совратила собственного пациента. Об этом сообщает news.com.au.

По данным издания, мужчина обратился к специалисту по фамилии Бастас в 2015 году после того, как расстался со своей партнершей. Изначально он проходил терапию у психолога, но тот направил клиента к коллегам.

Во время «лечения» Бастас пригласила пациента в «любимое греческое кафе», затем купила кофе, который они распивали на заднем сидении ее машины. В последствии они встречались два-три раза в неделю и занимались сексом в ее машине или кабинете.

Также он приезжал к ней домой и Бастас, где они распивали вино. Медик просила мужчину быть осторожнее, так как из окна дома бывшего мужа виден ее дом и их могут заметить.

Сама женщина говорила мужчине, что ему стоит найти кого-то помоложе, но отношения все равно длились до начала 2018 года. Все это время она дарила партнеру разные дорогие вещи. Затем врач стала избегать пациента.

После того, как отношения закончились, он впал в депрессию и стал выпивать. О произошедшем он рассказал своему психологу в 2022 году, затем обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере здравоохранения.

Бастас все отрицала. Тем не менее ее признали виновной и аннулировали ее лицензию врача. Подать прошение на пересмотр решения она сможет только через два года.

Ранее 47-летний учитель использовал нейросети для создания непристойных фото с младенцами.