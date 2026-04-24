47-летний учитель использовал нейросети для создания непристойных фото с младенцами

В США учитель использовал ИИ для генерации непристойных фото с детьми

В американском штате Небраска впервые предъявили обвинение по закону о создании непристойного контента с детьми с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, на скамье подсудимых оказался 47-летний учитель естествознания в средней школе Мэтью Лунд. Помимо основных занятий он вел и кружки.

В какой-то момент дети заметили, что несколько детей заметили, как он самоудовлетворяется в рабочее время. Позже выяснилось, что в такие моменты он смотрел непристойные фото детей, которые генерировал с помощью нейросетей.

Всего у него на устройствах обнаружили 423 изображения соответствующего характера, возраст детей – от младенцев до примерно 12 лет. При этом ни один несовершеннолетний не был его учеником.

Лунда задержали, на данный момент он находится под залогом в размере одного миллиона долларов.

В прошлом сентябре в штате вступил в силу закон, который признает преступлением использование искусственного интеллекта для генерации детской порнографии. Виновного могут приговорить к сроку до 50 лет лишения свободы.

По словам заместителя прокурора округа, этот случай может быть первым, когда кому-то предъявили обвинения по этой статье.

