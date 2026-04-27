Названы самые полезные продукты для зубов

Свежие фрукты и овощи являются наиболее полезными продуктами для зубов. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

«При откусывании и пережевывании такой достаточно жесткой пищи происходит массаж десен, улучшается кровообращение, а также происходит очищение эмали», — сказала эксперт.

При этом она предупредила, что во многих фруктах содержатся органические кислоты. Они могут размягчить эмаль и сделать зубы более уязвимыми. В связи с этим стоит ограничивать их потребление до одного-двух фруктов в день.

Балакирева добавила, что после любых продуктов важно полоскать рот водой, чтобы смыть хотя бы часть осевших на эмали остатков. Чистить зубы она советует два раза: утром и вечером, чтобы не травмировать десны и не спровоцировать истончение эмали.

Врач-стоматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Песчанская до этого рассказала «Газете.Ru», что кариес — это форма кариозного поражения, при которой разрушение твердых тканей развивается под внешне сохранной эмалью или в труднодоступных зонах. Патологический процесс длительное время протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. В основе лежит деминерализация эмали с последующим поражением дентина.

