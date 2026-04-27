Врач перечислила самые опасные продукты для зубов

Сладкие газированные напитки, покупные морсы и соки являются одними из самых опасных продуктов для зубов, поскольку они способствуют появлению кариеса и их разрушению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

По ее словам, в них содержится большое количество сахара и красителей, которые образуют на эмали тонкий слой и способствуют потемнению зубов. К негативным последствиям могут привести липкие сладости, в том числе ириски и жевательные конфеты, поскольку они забиваются в межзубные промежутки и становятся пищей для бактерий.

«Еще очень вредны и чипсы. Во рту они превращаются в липкую массу, долго остающуюся на зубах. При этом в ней довольно много крахмала, который тоже идеально подходит для питания бактерий», – отметила Балакирева.

Зубы могут пострадать и у тех, кто любит грызть семечки, потому что это образует выемки на эмали, что может привести к трещине.

Врач-стоматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Песчанская до этого рассказала «Газете.Ru», что кариес — это форма кариозного поражения, при которой разрушение твердых тканей развивается под внешне сохранной эмалью или в труднодоступных зонах. Патологический процесс длительное время протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. В основе лежит деминерализация эмали с последующим поражением дентина.

