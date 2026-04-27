Жителей Иркутской области попросили не совершать восхождений на Мунку-Сардык

Жителям Иркутской области до конца апреля следует воздержаться от походов в район горы Мунку-Сардык. Об этом говорится в заявлении регионального агентства по туризму.

Отмечается, что на Мунку-Сардык сохраняется опасность схода лавин. Поэтому до 29 апреля доступ в этот район ограничен. Туристам необходимо следить за актуальной информацией об изменении обстановки, снятии режима ЧС и разрешении выхода на вершину в официальных источниках. Перед выходом на склоны, имеющие риск схода лавин, следует ознакомиться с памяткой, составленной спасательной службой.

18 апреля группа из 15 туристов выдвинулась из поселка Монды в Бурятии на гору Мунку-Сардык. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их тела доставили с горы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи со сходом лавины на группу альпинистов в Бурятии.