В ГосНИИАС раскрыли облик российского сверхзвукового пассажирского самолета

Российский сверхзвуковой пассажирский самолет не будет иметь лобового остекления. Об уже сформированном облике будущего воздушного судна рассказал в беседе РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиасистем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.

«Лайнер спланирован без лобового остекления: у него будут только мониторы и датчики. Внешне планер более «зализанный», с острым не опускающимся носом в отличие от Ту-144 или Concorde», — заявил он.

По словам Попова, кабина пилота будет оснащена боковыми стеклами для контроля руления на земле. При этом пассажирский салон оборудуют иллюминаторами, отметил он.

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» является главным координатором работ по созданию в России проекта сверхзвукового пассажирского самолета. ГосНИИАС работает над развитием технологий бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем для лайнера. Некоторые технологии для воздушного судна разработаны на стенде и отработаны на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.

7 апреля сообщалось, что «Институт имени Жуковского» запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета.

