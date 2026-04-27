Юрист объяснил, как списать задолженность по ЖКХ

Россияне могут списать долги по ЖКХ через банкротство или по истечении срока исковой давности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Списание долгов допускается только в исключительных случаях», — сказал он.

По словам эксперта, признание должника банкротом является самым распространенным способом освобождения от задолженности.

Он заявил, что начать процедуру банкротства следует, если долг составляет свыше 500 тысяч рублей при условии, что гражданин не может закрыть его больше трех месяцев. В этом случае погашается не только задолженность по коммуналке, но и совокупные обязательства, в том числе кредиты. Вместе с тем Курбаков подчеркнул, что банкротство влечет за собой ряд ограничений: обязанность информировать об этом банки в течение пяти лет при взятии кредита и временный запрет на ведение бизнеса.

Юрист обратил внимание, что в России также есть возможность внесудебного банкротства через МФЦ при долге от 25 тысяч до 1 млн рублей. Она доступна пенсионерам и получателям пособий, если взыскание длится более года, а также гражданам, у которых исполнительное производство окончено из-за отсутствия имущества или длится свыше семи лет.

Кроме того, Курбаков рассказал, что россиянин может заявить в суде о пропуске срока исковой давности, если управляющая компания попытается взыскать долг за период более трех лет. Это не удаляет задолженность из базы автоматически, но делает его принудительное взыскание невозможным.

До этого в Госдуме предложили ликвидировать дискриминацию при оплате коммуналки. Депутаты рекомендовали ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг на уровне не более 10% от дохода семьи.

Ранее россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ в 2026 году.