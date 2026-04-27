Россиянам назвали способы сократить расходы на связь на 30%

Россияне нередко переплачивают за домашний интернет. Чаще всего лишние расходы связаны с устаревшими тарифами, избыточной скоростью, ненужными дополнительными услугами и отказом от более выгодных пакетных решений. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт ДомИнтернет Сергей Скворцов.

«Многие подключили домашний интернет несколько лет назад и с тех пор продолжают платить по привычке. За это время провайдеры запустили новые тарифные планы — более быстрые или с дополнительными сервисами за те же деньги. Но пользователь остается на старом архивном и в результате ежемесячно переплачивает», — объяснил эксперт.

По его словам, хотя бы раз в год стоит пересматривать свой тариф и сравнивать с новыми.

Эксперт отметил, что еще одна типичная ошибка — выбор заведомо избыточной скорости интернета.

«Не всем в действительности нужны 500 Мбит/с или 1 Гбит/с. Если интернет используется для просмотра фильмов, социальных сетей и звонков, то в большинстве случаев хватает и меньших цифр. Для среднего абонента достаточно 100–200 Мбит/с, особенно если в квартире нет постоянной высокой нагрузки на сеть», — подчеркнул он.

По словам Скворцова, немало пользователей также переплачивают за дополнительные опции, которые фактически не используют. Это может быть расширенный ТВ-пакет, онлайн-кинотеатры, антивирусы, оставшиеся после промо-периода.

«Иногда абоненту подключают пакет сервисов бесплатно по акции, а через несколько месяцев начинает автоматически списываться плата», — объяснил собеседник.

Если у вас разные счета за телевидение, мобильную связь и домашний интернет, это повод посчитать всю сумму и сравнить с пакетным тарифом, отмечает эксперт.

«В пакетных предложениях общая стоимость услуг часто оказывается ниже, чем если оформлять их по отдельности», — рассказал Скворцов.

По его словам, один из самых недооцененных способов сократить расходы — семейные тарифы, когда несколько абонентов (3–6) объединяются в одну группу с общим пакетом услуг. Все участники делят между собой минуты, гигабайты и СМС: кто-то больше звонит, кто-то переписывается или смотрит видео в интернете — ресурсы расходуются гибко. Семья получает один счет, где трафик и минуты не пропадают зря, а перераспределяются между близкими.

«В пакет часто входит не только мобильная связь, но и домашний интернет, ТВ и подписка на онлайн-кинотеатр. При этом управлять тарифом можно через одно приложение: выставлять лимиты детям, отслеживать расход трафика», — отметил Сергей Скворцов.

По оценке собеседника, издания при грамотном подборе пакетного или семейного тарифа экономия на услугах связи может достигать 30%.

В то же время эксперт призвал россиян внимательно проверять наполнение пакета, чтобы не переплачивать за опции, которыми никто не пользуется.

Скворцов посоветовал сравнивать предложения провайдеров по конкретному адресу. Даже в одном доме условия у разных провайдеров могут отличаться как по цене, так и по скорости, акциям и составу услуг.

«Многие уверены, что у них нет особого выбора, и продолжают пользоваться тем, что есть. Но на практике по одному и тому же адресу часто доступны несколько провайдеров, а разница в тарифах может быть весьма заметной. Особенно если учитывать акции для новых клиентов или скидки при подключении комплексных услуг», — сказал он.

По словам эксперта, выбрать другого провайдера часто дешевле, чем остаться со своим, так как новым клиентам компании предлагают обычно более выгодные условия и иногда бесплатные месяцы обслуживания.

Таким образом, для сокращения расходов на домашний интернет важно оценить реальную потребность в скорости, отказаться от лишних платных опций, сравнить сумму за отдельные услуги с пакетными предложениями и проверить альтернативные тарифы у других операторов по адресу — можно найти лучше и дешевле.

Ранее выяснилось, что интернет и связь в России подорожают минимум на 15–20% в этом году.