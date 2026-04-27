Майские праздники оказались опаснее новогодних по уровню запоев и алкогольных срывов

Майские праздники традиционно воспринимаются как время отдыха, поездок и встреч с друзьями. Однако именно в этот период врачи фиксируют один из самых высоких уровней алкогольных срывов, запоев и острых состояний, включая алкогольные психозы. По словам специалистов, по совокупности факторов майские праздники могут быть даже опаснее новогодних. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.

Главное отличие майских — их длительность и формат. Если в Новый год употребление чаще ограничивается одной-двумя ночами, то в мае речь идет о серии выходных, которые растягиваются на несколько дней подряд. Это формирует совершенно другой сценарий поведения.

«На Новый год человек выпивает эпизодически, а на майских — системно. Алкоголь становится частью каждого дня: пикники, дачи, встречи. В результате организм не успевает восстановиться, и накапливается токсическая нагрузка», — пояснил Рудковский.

Дополнительным фактором становится формат отдыха на природе. Шашлыки, открытый воздух, компания — все это создает ощущение «безопасного» и даже полезного досуга, где алкоголь воспринимается как естественная часть отдыха.

В таких условиях у человека снижается контроль над количеством выпитого. Алкоголь употребляется не по принципу «праздника», а как фоновый элемент — в течение дня, небольшими порциями, но регулярно. Именно это, по словам врача, и создает основной риск.

«Самая опасная модель — это длительное употребление без пауз. Даже если человек не напивается до сильного опьянения, ежедневное употребление в течение нескольких дней может привести к запою», — отметил специалист.

Особую угрозу майские праздники представляют для людей с уже сформированной зависимостью или предрасположенностью к ней. Для них даже «умеренное» употребление может быстро выйти из-под контроля.

По словам эксперта, в этот период резко возрастает риск алкогольных психозов — тяжелых состояний, которые требуют медицинской помощи.

«Алкогольный психоз развивается не в момент употребления, а на фоне резкой отмены после длительного приема алкоголя. Человек несколько дней пьет, затем прекращает — и на этом фоне возникает острое состояние: тревога, бессонница, галлюцинации, дезориентация», — объяснил Рудковский.

Врач подчеркнул, что такие состояния часто недооценивают, воспринимая их как «обычное похмелье».

«Это принципиально разные вещи. Алкогольный психоз — это состояние, которое требует срочного вмешательства. Без помощи оно может быть опасным как для самого человека, так и для окружающих», — отметил специалист.

Отвечая на вопрос, как снизить риски в период праздников, эксперт выделяет несколько ключевых принципов. Главный из них — избегать длительных серий употребления.

«Если человек принимает решение употреблять алкоголь, важно не допускать ежедневного употребления в течение нескольких дней подряд. Организму необходимо время на восстановление», — пояснил врач.

Также имеет значение общее состояние организма: сон, питание, уровень стресса. Их нарушение усиливает негативное воздействие алкоголя и повышает вероятность осложнений.

Отдельно специалист обратил внимание на тревожные сигналы.

«Если после нескольких дней употребления появляется бессонница, сильная тревога, дрожь, спутанность сознания, необычные страхи или ощущение, что «что-то не так» — это повод не ждать, а обращаться за медицинской помощью», — подчеркнул Рудковский.

По словам эксперта, главный риск майских праздников заключается в их «незаметности».

«Человек не воспринимает происходящее как опасное. Это не один праздник, а серия дней, где употребление становится нормой. Именно поэтому последствия могут быть тяжелее, чем после разового эпизода», — заключил он.

Ранее врач объяснил, что делать, если на праздниках вы ушли в запой и не можете из него выйти.