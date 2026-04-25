Россиян предупредили о мошеннических QR-кодах на прокатных самокатах

В российских городах распространяется новая схема мошенничества с подменой QR-кодов на прокатных самокатах и велосипедах. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, злоумышленники наклеивают поверх оригинальных кодов стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести данные банковской карты якобы для оплаты аренды самоката или велосипеда, после чего его средства могут быть похищены.

Отмечается, что схема нацелена на активных пользователей сервисов аренды, в том числе молодежь и туристов.

Специалисты рекомендуют пользоваться только официальными приложениями сервисов аренды и избегать перехода по сторонним ссылкам. Перед сканированием QR-кода следует убедиться, что он не перекрыт посторонним стикером. Также не следует вводить платежные данные на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительных кодов, предупредили в «Мошеловке».

В апреле технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков рассказал «Газете.Ru», что визуально отличить подлинный QR-код от поддельного невозможно, так как структура данных не отображается во внешнем виде, поэтому следует оценивать контекст размещения и состояние физического носителя. Более безопасным вариантом является код, нанесенный типографским способом непосредственно на поверхность объекта или устройства, пояснил он.

