Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Рыбаки в странах Евросоюза столкнулись с проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке

DR: некоторые рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за роста цен на топливо
Владимир Федоренко/РИА Новости

Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

По словам председателя рыболовной ассоциации порта города Тюборён в Дании Альфреда Фискера Хансена, цена на дизельное топливо стала настолько высокой, что рыбакам практически нет смысла выходить в море. DR подчеркивает, что с февраля по март 2026 года рост стоимости дизеля составил порядка 70%.

По данным ассоциации национальных рыболовных организаций Евросоюза Europêche, в других точках Европы также перестали выходить в море.

Управляющий директор ассоциации Даниель Восеса де Онаинди отметил, что для рыбаков ситуация сегодня крайне напряженная. Компании несут потери из-за цен на топливо, сфере рыболовства нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков Евросоюза и правительств отдельных стран объединения, чтобы компенсировать потери.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.

Ранее в Германии решили снизить налоги на дизельное топливо и бензин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!