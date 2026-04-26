Рыбаки в странах Евросоюза столкнулись с проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке

DR: некоторые рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за роста цен на топливо

Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

По словам председателя рыболовной ассоциации порта города Тюборён в Дании Альфреда Фискера Хансена, цена на дизельное топливо стала настолько высокой, что рыбакам практически нет смысла выходить в море. DR подчеркивает, что с февраля по март 2026 года рост стоимости дизеля составил порядка 70%.

По данным ассоциации национальных рыболовных организаций Евросоюза Europêche, в других точках Европы также перестали выходить в море.

Управляющий директор ассоциации Даниель Восеса де Онаинди отметил, что для рыбаков ситуация сегодня крайне напряженная. Компании несут потери из-за цен на топливо, сфере рыболовства нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков Евросоюза и правительств отдельных стран объединения, чтобы компенсировать потери.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.

Ранее в Германии решили снизить налоги на дизельное топливо и бензин.