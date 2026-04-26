Медпомощь понадобилась десяти жителям российского региона после атаки Украины

Десять человек обратились за помощью после атаки БПЛА в Вологодской области

Десять человек обратились за медпомощью с ожогами после атаки беспилотных летательных аппаратов в Вологодской области. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Георгия Филимонова.

«Уважаемый Георгий Юрьевич! Десять пострадавших. Вызов домой (ожоги)», — привел он сообщение первого замгубернатора Светланы Пономаревой.

До этого глава региона сообщил, что специалисты ликвидировали утечку, возникшую при повреждении трубопровода с серной кислотой в Вологодской области. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 14 украинских дронов над Вологодской областью.

26 апреля в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 203 украинских дрона над территорией страны. Атаки отразили в 14 областях, столичном регионе и Крыму. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее в Екатеринбурге из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали девять человек.