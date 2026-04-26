Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Ростове-на-Дону двух девушек задержали после ролика с танцами у храма

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух девушек, записавших видео с танцами на фоне храма Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, ролик сняли девушка 2009 года рождения и женщина 1990-го года рождения.

Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях, отметили в МВД. Задержанные признали вину, но свои мотивы не объяснили.

«В отношении участниц составлены административные протоколы по ч.2 ст. 5.26 КРФ об АП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы напоминают, что подобные действия недопустимы и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

14 апреля сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино после того, как в ее соцсетях появилось фото с едой (в том числе и пасхальным куличом) рядом с фаллоимитатором. Таким образом она поздравила подписчиков с Пасхой. Вскоре девушка удалила публикацию и извинилась в своих соцсетях, но к этому моменту пост уже заметили. В результате в отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее религиовед объяснил возбуждение дела против девушки, забившей кальян на куличе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!