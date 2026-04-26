В Ростове-на-Дону двух девушек задержали после ролика с танцами у храма

МВД: задержаны участники видео с танцами на фоне собора в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух девушек, записавших видео с танцами на фоне храма Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, ролик сняли девушка 2009 года рождения и женщина 1990-го года рождения.

Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях, отметили в МВД. Задержанные признали вину, но свои мотивы не объяснили.

«В отношении участниц составлены административные протоколы по ч.2 ст. 5.26 КРФ об АП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы напоминают, что подобные действия недопустимы и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

14 апреля сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино после того, как в ее соцсетях появилось фото с едой (в том числе и пасхальным куличом) рядом с фаллоимитатором. Таким образом она поздравила подписчиков с Пасхой. Вскоре девушка удалила публикацию и извинилась в своих соцсетях, но к этому моменту пост уже заметили. В результате в отношении россиянки возбудили уголовное дело.

