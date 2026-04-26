В России предложили возродить школьные Ленинские комнаты

Сенатор Гибатдинов: нужно восстановить Ленинские комнаты в школах и организациях
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Ленинские комнаты, аналоги досуговых помещений в СССР, стоит возродить в школах. Об этом заявил член комитета СФ по науке и образованию Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

«На мой взгляд, стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат в школах, на предприятиях и в организациях в обновленном и современном формате. Ленинские комнаты в советское время выполняли важную функцию: это были точки притяжения, где сочетались просвещение, досуг и воспитание», — сказал он.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школе в связи с распространением искусственного интеллекта (ИИ). По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, и ученикам остается только списать ответы.

Глава Рособрнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что ИИ теперь способен мгновенно выполнять упражнения.

Ранее в Московской области учителя начали работать с ИИ-помощниками.

 
