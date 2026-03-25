Эксперт: образовательную систему нужно перестроить с учетом внедрения ИИ

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта требует новых подходов к образовательному процессу. ИИ должен стать инструментом, который подскажет, какие знания теперь важно развивать с учетом масштабного применения нейросетей, заявил основатель и директор Международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян в эфире Общественной Службы Новостей.

«Бесполезно спрашивать, что ты знаешь, во времена действия искусственного интеллекта. Что это значит? Это значит, что нужно перестроить всю образовательную парадигму, где ключевой вопрос – чему учить и как учить во время работы искусственного интеллекта? Однозначного ответа нет, но понятно, что искусственный интеллект – это наш инструмент», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, важно, чтобы представители сферы образования овладели этим инструментом и начали осваивать и преподавать те знания, которые важнее всего развивать с учетом возможностей ИИ. Разрабатываемые сейчас в РФ рекомендации по применению ИИ должны помочь детям, их родителям и педагогам сориентироваться в цифровом пространстве, и ИИ-помощники должны помогать в подготовке к ЕГЭ, заключил Сумбатян.

Минпросвещения в этом году включило в федеральный перечень учебников первый масштабный школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся 5–6, 7–8 и 9 классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение». Уже в 2026 году они станут доступны школам по всей стране.

Ранее выяснилось, что уже 50% российских школьников активно используют нейросети.