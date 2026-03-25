Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт: образовательную систему нужно перестроить с учетом внедрения ИИ

Специалист Сумбатян: ИИ требует перестройки образовательной парадигмы в школах
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта требует новых подходов к образовательному процессу. ИИ должен стать инструментом, который подскажет, какие знания теперь важно развивать с учетом масштабного применения нейросетей, заявил основатель и директор Международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян в эфире Общественной Службы Новостей.

«Бесполезно спрашивать, что ты знаешь, во времена действия искусственного интеллекта. Что это значит? Это значит, что нужно перестроить всю образовательную парадигму, где ключевой вопрос – чему учить и как учить во время работы искусственного интеллекта? Однозначного ответа нет, но понятно, что искусственный интеллект – это наш инструмент», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, важно, чтобы представители сферы образования овладели этим инструментом и начали осваивать и преподавать те знания, которые важнее всего развивать с учетом возможностей ИИ. Разрабатываемые сейчас в РФ рекомендации по применению ИИ должны помочь детям, их родителям и педагогам сориентироваться в цифровом пространстве, и ИИ-помощники должны помогать в подготовке к ЕГЭ, заключил Сумбатян.

Минпросвещения в этом году включило в федеральный перечень учебников первый масштабный школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся 5–6, 7–8 и 9 классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение». Уже в 2026 году они станут доступны школам по всей стране.

Ранее выяснилось, что уже 50% российских школьников активно используют нейросети.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!