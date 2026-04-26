Аферисты стали чаще использовать схему обмана, связанную с ПФР

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мошенники стали на треть чаще использовать для обмана граждан легенду ПФР
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали на 32% чаще, чем в прошлом году использовать схему с «перерасчетом выплат и проверок» якобы со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) и Социального фонда России (СФР). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на компанию «Информзащита».

Уточняется, что специалисты проводили анализ обращений клиентов. Год назад, следует из материала, доля использований этих схем не превышала 24%.

«Еще один заметный сдвиг связан с механикой атаки: если раньше злоумышленники чаще пытались сразу вывести деньги, то теперь в 62% сценариев первый контакт нужен для сбора данных, захвата учетной записи на государственных порталах или установки вредоносного приложения», — сказано в статье.

Уже после этого злоумышленники пытаются оформить заем, сменить реквизиты или выманить перевод средств.

До этого пожилой житель Норильска стал жертвой мошенников, поверив бывшему начальнику. По словам самого пострадавшего, ему поступило сообщение от бывшего начальника, который рассказал о важном звонке. Позже лжесотрудник ФСБ рассказал, что кто-то пытался перевести крупную сумму со счета пенсионера иностранцу.

Ранее супруги пытались оформить пенсионное пособие и лишились около 73 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!