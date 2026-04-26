Аферисты стали чаще использовать схему обмана, связанную с ПФР

Мошенники стали на треть чаще использовать для обмана граждан легенду ПФР

Мошенники стали на 32% чаще, чем в прошлом году использовать схему с «перерасчетом выплат и проверок» якобы со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) и Социального фонда России (СФР). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на компанию «Информзащита».

Уточняется, что специалисты проводили анализ обращений клиентов. Год назад, следует из материала, доля использований этих схем не превышала 24%.

«Еще один заметный сдвиг связан с механикой атаки: если раньше злоумышленники чаще пытались сразу вывести деньги, то теперь в 62% сценариев первый контакт нужен для сбора данных, захвата учетной записи на государственных порталах или установки вредоносного приложения», — сказано в статье.

Уже после этого злоумышленники пытаются оформить заем, сменить реквизиты или выманить перевод средств.

До этого пожилой житель Норильска стал жертвой мошенников, поверив бывшему начальнику. По словам самого пострадавшего, ему поступило сообщение от бывшего начальника, который рассказал о важном звонке. Позже лжесотрудник ФСБ рассказал, что кто-то пытался перевести крупную сумму со счета пенсионера иностранцу.

Ранее супруги пытались оформить пенсионное пособие и лишились около 73 млн рублей.