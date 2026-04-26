Город на Украине остался без воды

Винница осталась без воды из-за перебоев с электроснабжением
Главная водопроводная станция украинского города Винница остановлена из-за перебоев с электроснабжением на высоковольтной линии. Об этом сообщила компания «Винницаоблводоканал» в своем Telegram-канале.

«Вся Винница сейчас без воды или с сильно пониженным давлением», — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что на данный момент отсутствует как основное, так и резервное питание. В связи с этим принято решение закрыть резервуары чистой воды на станциях, чтобы сохранить имеющиеся запасы воды и быстрее запустить водоснабжение после возобновления работы оборудования.

До этого Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) приостановила свою работу после серии взрывов в Чернигове. По данным городского совета, повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Это повлияло на «стабильность их функционирования». Жителей предупредили, что временно приостановлена подача горячей воды. Точные сроки восстановления работы ТЭЦ в сообщении не указаны, потому что «масштаб повреждений требует детальной технической оценки». К работе на месте привлечены аварийные службы и технические специалисты.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ используют территорию бункера Гитлера под Винницей.

 
