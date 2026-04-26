Омичка решила сделать инъекции в ягодицы и попала в больницу с гноем

В Омске женщина попала в больницу после введения филлеров в ягодицы

В Омске женщина обратилась в местную частную клинику и получила серьезные повреждения и шрамы. Об этом сообщает минздрав региона.

Пострадавшая решила ввести филлеры в ягодичную область. После вмешательства ее состояние ухудшилось. Омичка жаловалась на боль и интоксикацию. Во время обследования у нее диагностировали гнойно-воспалительное осложнение.

«Врачам пришлось провести несколько этапных операций: выполнено вскрытие абсцессов, в ходе которых был удален гной, удалены пораженные ткани и проведена санация очагов инфекции», – сообщается в публикации.

Медики спасли женщину. Спустя некоторое время ее выписали из стационара, на данный момент она лечится амбулаторно.

Как полагают специалисты, причина может заключаться в неправильном введении филлеров. Не исключается, что само вещество было некачественным. В минздраве напомнили, что подобные процедуры нужно делать только в лицензированных учреждениях, где используют сертифицированные препараты.

Ранее более десяти пациенток изуродовали в элитной клинике пластической хирургии в Томске.