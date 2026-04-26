Москвичей предупредили о ливнях со снегом

Тишковец: в воскресенье в Москве выпадет 45% месячной нормы осадков
Мокрый снег и ливни ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столичном регионе сохранится облачная погода, местами пройдут ливни, которые к вечеру сменятся осадками в виде мокрого снега.

«Общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 мм, или до 45% от всей нормы апреля», — сказал Тишковец.

Ветер будет дуть с южного направления, а к вечеру сменится на северо-западный и усилится до 5–10 м/с с порывами до 13 м/с, отметил синоптик.

Днем воздух прогреется до +8-11°C, однако к вечеру похолодает до +2-5°C. Атмосферное давление снизится до 728 мм ртутного столба, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, предупредил Тишковец.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что следующая неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать» — в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C, спрогнозировал он.

Ранее россиянам объяснили, почему в мае не стоит ждать летней погоды.

 
