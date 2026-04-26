«Бобр, курва!»: зоолог раскрыла неожиданную опасность популярного мема

Зоолог Нарбут: люди стали чаще лезть к бобрам из-за мема «бобр, курва!»
Польская зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут предупредила об опасности бобров и рассказала о последствиях популярности мема «Бобр, курва!». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, распространение этого мема привело к проблемам как для людей, так и для самих животных. Она отметила, что некоторые жители Польши, нередко находясь в состоянии алкогольного опьянения, при встрече с бобрами пытаются фотографироваться с ними, трогают животных, ловят их, сажают в автомобили и даже привозят домой, не задумываясь о собственной безопасности.

Эксперт пояснила, что бобр — это дикое животное, способное нанести человеку серьезные травмы, которые могут привести к летальному исходу.

Она также привела примеры подобных случаев, отметив, что в Польше регулярно фиксируются укусы бобров, которые представляют опасность. Кроме того, в Белоруссии несколько лет назад произошел случай, когда рыбак попытался сфотографироваться с бобром, после чего животное укусило его, повредив артерию на ноге. В результате мужчину не смогли спасти — была сильная кровопотеря.

Нарбут подчеркнула, что бобры обычно не проявляют агрессию, однако могут быстро перейти к защите, если чувствуют угрозу.

Мем имеет широкую популярность не только среди пользователей интернета, но и даже у политиков. Так, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал мем «Bobr kurwa!», обращаясь к властям Польши.

Ранее турецкий политик стал интернет-мемом из-за густых усов.

 
Массированная атака дронов, отказ США от переговоров с Ираном и стрельба на ужине Трампа. Главное к утру 26 апреля
