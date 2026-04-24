Девятиклассника из Прикамья наказали за неприличный жест, адресованный учителю

В Пермском крае учительница получит 10 тысяч от оскорбившего ее школьника

В Прикамье учительница получит компенсацию за оскорбление от школьника. Об этом сообщае пресс-служба Березниковского городского суда.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в одной из школ Березников. Девятиклассник опоздал на урок химии, и учительница сделала ему замечание, попросив выйти из класса, чтобы войти заново с разрешения.

В ответ на просьбу подросток показал «неприличный жест» рукой и ушел. Позже юноша вернулся и потребовал впустить его, но женщина отказала. Тогда в присутствии одноклассников ученик оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился.

После этого учительница подала иск о защите чести и достоинства с требованием компенсации морального вреда.

Березниковский городской суд признал, что произнесенные слова действительно унизили ее достоинство, и взыскал с несовершеннолетнего 10 тыс. рублей. Вероятно, эту сумму вместо школьника заплатят его родители.

