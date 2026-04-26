Куренков поблагодарил ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

Глава МЧС России Александр Куренков выразил благодарность участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Его обращение опубликовала пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«Сегодня мы вспоминаем героев, погибших в первые дни и ушедших безвременно позднее от заболеваний, полученных вследствие воздействия больших доз радиации.

Хочу поблагодарить участников работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС за мужество, самопожертвование, верность профессиональному и гражданскому долгу», — сказал министр.

26 апреля — международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции привел к мощнейшему выбросу радиации. Население Чернобыля подверглось облучению, которое в 90 раз превысило уровень, полученный жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Авария до сих пор считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В этот день вспоминают жертв трагедии и отдают дань уважения ликвидаторам — пожарным, военным и гражданским специалистам, которые ценой жизни и здоровья остановили распространение радиации.

