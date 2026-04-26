Россиянам рассказали, как обжарить кофе дома

Глава кофейной фирмы Macondo Хилон: зерна можно обжарить на сковороде дома
Попкорница лучше всего подходит для обжарки кофе в домашних условиях, однако можно использовать и сковороду. Об этом рассказал глава кофейной компании Macondo Алехандро Хилон в беседе с РИА Новости.

Хилон объяснил, что сначала попкорницу нужно прогреть буквально минуту, затем добавить 40-50 граммов зеленого кофе и обжаривать его семь минут, потом вынуть и дать остыть.

Эксперт рассказал, что после этого кофе хорошо выглядит, во вкусе ощущается шоколад, но может ощущаться и кислотность, напоминающая вкус грейпфрута.

«Даже на сковородке кофе можно обжаривать, только контролировать этот процесс сложно, обжарка идет неравномерно и результат будет не самый лучший. Но ради эксперимента – почему бы и нет?» — сказал Хилон.

По его словам, при обжарке на сковородке четких временных параметров нет. Главный критерий — изменение цвета зерен. Вместе с тем, резюмировал Хилон, домашняя обжарка зерен все же не сравнится со спецоборудованием.

До этого британский стоматолог Шив Пабари рассказал, что сильнее всего зубную эмаль окрашивает кофе из зерен арабики, а более щадящее воздействие оказывает сорт робуста. По словам докотра Пабари, к такому выводу пришли ученые из Южной Кореи. Исследователи сравнили состояние зубов у людей, которые регулярно пьют кофе сорта арабики, и у тех, кто выбирает робусту.

Ранее врач объяснила, может ли кофе с лимоном ускорить похудение.

 
