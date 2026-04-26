В Красноярском крае на видео попали последние секунды жизни мотоциклиста перед ДТП

В Красноярском крае мотоциклиста не спасли после ДТП с авто

В Красноярском крае мужчина не выжил после столкновения с машиной. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел по пути из поселка Шушенское в село Казанцево. По данным полиции, машина марки Honda не пропустила мотоциклиста. На кадрах с места заметно, как водитель пытался повернуть, не дав мотоциклисту проехать.

В результате 36-летний пострадавший не выжил. Еще два человека получили травмы.

«Двое пассажиров автомобиля – 50-летняя женщина и мальчик 10 лет – доставлены в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Уфе произошла подобная авария. Во время движения молодой человек на мотоцикле, двигаясь на высокой скорости, врезался в легковой автомобиль. Водитель и его пассажир подлетели в воздух и рухнули на проезжую часть.

В результате друг юноши попал в больницу, его направили в реанимацию.

