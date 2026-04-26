Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Красноярском крае на видео попали последние секунды жизни мотоциклиста перед ДТП

В Красноярском крае мотоциклиста не спасли после ДТП с авто

В Красноярском крае мужчина не выжил после столкновения с машиной. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел по пути из поселка Шушенское в село Казанцево. По данным полиции, машина марки Honda не пропустила мотоциклиста. На кадрах с места заметно, как водитель пытался повернуть, не дав мотоциклисту проехать.

В результате 36-летний пострадавший не выжил. Еще два человека получили травмы.

«Двое пассажиров автомобиля – 50-летняя женщина и мальчик 10 лет – доставлены в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Уфе произошла подобная авария. Во время движения молодой человек на мотоцикле, двигаясь на высокой скорости, врезался в легковой автомобиль. Водитель и его пассажир подлетели в воздух и рухнули на проезжую часть.

В результате друг юноши попал в больницу, его направили в реанимацию.

Ранее россиянка сбила людей из-за панической атаки за рулем на отдыхе в Таиланде.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!