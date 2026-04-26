В МИД сообщили, что россияне не пострадали в результате действий террористов в Мали

Граждане РФ при террористических атаках в Мали не пострадали. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», — говорится в публикации.

В ведомстве рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в эту страну. При этом тех, кто уже находится на территории Мали, МИД призвал принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

До этого сообщалось, что 25 апреля российские войска, входящие в Африканский корпус, помогают отражать одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали, организованную из района Азавада. По имеющейся информации, боевикам удалось сформировать группировку численностью свыше двух тысяч человек для удара одновременно по четырем городам. Около 10:00 мск джихадисты начали нападение на военные объекты в Кидале, Гао, Севаре и Кати.

Ранее сепаратисты-туареги заявляли о захвате города Кидаль на севере Мали.