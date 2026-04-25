Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Кубани число подтопленных придомовых территорий достигло 236

МЧС России

Дожди, согласно уточненным данным, привели к подтоплению 236 придомовых территорий в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заходила в 48 частных и один многоквартирный дом. В 14 зданиях продолжаются работы по откачке воды.

Отмечается, что местным жителям ничего не угрожает.

В свою очередь эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов отмечал, что перед сезоном сильных дождей владельцам частных домов стоит заранее проверить состояние участка, водостоков и зон у фундамента, иначе вода может начать скапливаться у стен, проникать в подвал и со временем разрушать основание дома. Самыми опасными дефектами инженерной защиты дома от подтопления эксперт назвал засоры, разрушенные или разошедшиеся стыки, трещины и провалы в отмостке, пояснил он.

Ранее в Дагестане спасли животных из приюта, который затопило во время ливней.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!