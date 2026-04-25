Появились подробности о девочке, впавшей в кому после купания в бассейне отеля

78.ru: впавшей в кому девочке могло стать плохо во время тренировки в бассейне
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Впавшая в кому после тренировки в бассейне спортивного центра при московском отеле «Radisson Славянская» 12-летняя школьница из Санкт-Петербурга приехала в столицу в рамках проекта «Теледетки». Об этом сообщает издание 78.ru.

По его данным, школьнице могло стать плохо во время тренировки. Очевидцы рассказали, что она встала у бортика бассейна на мелководье и внезапно начала сползать в воду, а потом захлебываться.

Оказавшиеся поблизости люди вытащили девочку из воды и оказали первую помощь, а также вызвали скорую, которая увезла пострадавшую в реанимацию.

Как утверждает 78.ru, школьница приехала в Москву с группой проекта «Теледетки», который выпускает детские телепередачи, для съемки сюжетов об исторических зданиях российской столицы.

За ходом проверки по факту инцидента с девочкой следит центральный аппарат Следкома РФ и лично глава ведомства Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о выясненных обстоятельствах случившегося. Московское управление СКР проводит проверку на предмет возможного оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Первым о ЧП в отеле сообщил Telegram-канал «112». В его сообщении говорилось, что впавшая в кому девочка приехала в Москву на спортивные соревнования.

Ранее а Москве школьница нырнула в открытый бассейн и застряла в трубе.

 
