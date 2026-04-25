Сотрудница «Почты России» попала под следствие из-за лотерейных билетов

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения, обвиняемой в присвоении и растрате. Об этом пишет «АиФ».

Женщине вменяют преступление по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Как установило следствие, на рабочем месте она присвоила лотерейные билеты, которые должны были поступить в продажу. Сумма причиненного ущерба, по версии обвинения, составила 11 тыс. рублей.

По инициативе прокурора было заведено уголовное дело по факту хищения товарно-материальных ценностей. Материалы уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В марте житель штата Огайо стал обладателем крупного выигрыша в лотерее благодаря ошибке кассира. Он зашел в продуктовый магазин в Пейнсвилле и попросил пять билетов по $1 и один билет за $5. Однако продавец по ошибке выдал ему билет стоимостью $10. Мужчина решил оставить его. Позже он обнаружил, что стал победителем джекпота в размере $158 585 (что соответствует почти 12,9 млн рублей).

