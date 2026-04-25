Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сотрудница «Почты России» попала под следствие из-за лотерейных билетов

ronstik/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения, обвиняемой в присвоении и растрате. Об этом пишет «АиФ».

Женщине вменяют преступление по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Как установило следствие, на рабочем месте она присвоила лотерейные билеты, которые должны были поступить в продажу. Сумма причиненного ущерба, по версии обвинения, составила 11 тыс. рублей.

По инициативе прокурора было заведено уголовное дело по факту хищения товарно-материальных ценностей. Материалы уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В марте житель штата Огайо стал обладателем крупного выигрыша в лотерее благодаря ошибке кассира. Он зашел в продуктовый магазин в Пейнсвилле и попросил пять билетов по $1 и один билет за $5. Однако продавец по ошибке выдал ему билет стоимостью $10. Мужчина решил оставить его. Позже он обнаружил, что стал победителем джекпота в размере $158 585 (что соответствует почти 12,9 млн рублей).

Ранее выброшенный лотерейный билет принес россиянке 1 млн рублей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!