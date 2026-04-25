В Москве посетителя компьютерного клуба задержали за угрозы полицейским

Москвича арестовали на 14 суток за угрозы полицейским проблемами по службе

Молодого человека задержали в одном из компьютерных клубов Москвы за угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам самого 21-летнего мужчины, он находился в компьютерном клубе, когда к нему в кабинку зашли двое полицейских. Это произошло примерно в полночь. Стражи порядка проверили документы москвича, после чего отвезли его в отдел.

Как утверждают правоохранители, перед задержанием мужчина сам вышел из клуба на улицу. Полицейские подошли к нему в тот момент, когда молодой человек громко и агрессивно разговаривал по телефону. Увидев правоохранителей, он начал угрожать им «проблемами по службе».

«На [судебном] заседании он (задержанный. — «Газета.Ru») не признал свою вину и изложил свой личный взгляд на ситуацию, не совпавший с сотрудниками МВД (министерства внутренних дел. — «Газета.Ru»)», — отмечается в публикации.

Несмотря на это, Черемушкинский районный суд Москвы назначил мужчине наказание в виде двух недель административного ареста.

Ранее в Кемеровской области женщина напала на полицейских из-за испорченного маникюра.