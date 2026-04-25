Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве посетителя компьютерного клуба задержали за угрозы полицейским

Москвича арестовали на 14 суток за угрозы полицейским проблемами по службе
Виталий Белоусов/РИА Новости

Молодого человека задержали в одном из компьютерных клубов Москвы за угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам самого 21-летнего мужчины, он находился в компьютерном клубе, когда к нему в кабинку зашли двое полицейских. Это произошло примерно в полночь. Стражи порядка проверили документы москвича, после чего отвезли его в отдел.

Как утверждают правоохранители, перед задержанием мужчина сам вышел из клуба на улицу. Полицейские подошли к нему в тот момент, когда молодой человек громко и агрессивно разговаривал по телефону. Увидев правоохранителей, он начал угрожать им «проблемами по службе».

«На [судебном] заседании он (задержанный. — «Газета.Ru») не признал свою вину и изложил свой личный взгляд на ситуацию, не совпавший с сотрудниками МВД (министерства внутренних дел. — «Газета.Ru»)», — отмечается в публикации.

Несмотря на это, Черемушкинский районный суд Москвы назначил мужчине наказание в виде двух недель административного ареста.

Ранее в Кемеровской области женщина напала на полицейских из-за испорченного маникюра.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!