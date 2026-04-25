В Японии к тушению двух лесных пожаров привлекли более 1000 огнеборцев

Reuters: 1225 человек пытаются потушить лесные пожары в префектуре Иватэ
Сотрудники экстренных служб Японии пытаются потушить два лесных пожара на территории префектуры Иватэ, расположенной на севере страны. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, одно из возгораний возникло днем 22 апреля в гористой местности. Всего через два часа недалеко от места первого ЧП — на расстоянии примерно 10 км — начался второй пожар. Сейчас огонь приближается к жилым районам города Оцути, где около трети жителей получили приказ об эвакуации.

К ликвидации возгораний привлекли 1225 специалистов, в том числе прибывших из других префектур. Огнеборцы тушат пламя на земле и с воздуха.

«Вертолеты из нескольких префектур и от Сил самообороны Японии сбрасывают воду с воздуха. По состоянию на утро субботы (25 апреля. — «Газета.Ru»), в результате лесных пожаров сгорело более 730 гектаров <...>, и были отданы приказы об эвакуации 1541 домохозяйства и 3233 человек», — отмечается в материале.

Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. Известно только, что полностью сгорели восемь зданий, включая один жилой дом.

При этом в Японском метеорологическом агентстве предупредили, что в ближайшую неделю дожди в префектуре Иватэ не прогнозируются.

Ранее в российском регионе произошел лесной пожар площадью более 51 тыс. гектаров.

 
