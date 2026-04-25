Бойцы СВО обвинили бизнесмена из Петербурга в воровстве более 2 млн рублей

78. ru: бизнесмен из Петербурга похитил более 2 млн рублей для гуманитарной помощи
Ilya Naymushin/Reuters

Участники СВО обвинили предпринимателя из Санкт-Петербурга в хищении более 2 млн рублей, предназначенных для поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает петербургский портал 78.ru.

Один из собеседников по имени Вячеслав рассказал журналистам, что в 2024 году он познакомился с бизнесменом, который предложил свою помощь в закупке и поставке грузов в зону спецоперации. Боец рассказал сослуживцам, и они решили довериться мужчине, пишет 78.ru.

Уточняется, что в первой половине 2025 года Вячеслав перевел коммерсанту через онлайн-банк больше миллиона рублей, кроме того отдал ему наличные, при личной встрече в Пскове. Вячеслав добавил, что средства бизнесмену отправляли и другие военнослужащие, однако им ничего так и не доставили.

Вернувшись из зоны СВО после ранения, Вячеслав потребовал от мужчины возврата средств также, как и другой пострадавший, тоже военнослужащий — Анар.

«Звонили, нам сказали: «Я не знаю, я кому-то отдал [деньги], они нам не дали». Или телефон отключают, не берет трубку», — отметил военный.

По мнению военнослужащих, их обманули, поэтому они обратились в правоохранительные органы. Бизнесмен, как пишет портал, начал возвращать пострадавшим деньги, но всего лишь по 5–10 тыс. рублей.

Корреспондент 78.ru пытался связаться с предпринимателем, но он не ответил на звонки.

Ранее военного осудили за обман раненых бойцов СВО на 800 тысяч рублей.

 
