Туроператор назвал недорогие альтернативы отдыху на Ближнем Востоке

«Русский Экспресс»: альтернативой отдыху на Ближнем Востоке стали Египет и Азия
Среди наиболее доступных альтернатив пляжному отдыху на Ближнем Востоке для российских туристов сейчас лидируют Египет и ряд стран Азии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».

«В настоящий момент среди наиболее демократичных по стоимости альтернатив пляжного отдыха в странах Ближнего Востока можно выделить Египет и страны Азии», — сказали в компании.

По данным туроператора, средняя цена туров с вылетом в майско-июньский период в Египет составляет около 172 тыс. рублей на двоих. Среди курортов Азии, как отметили в пресс-службе, заметно вырос интерес к Вьетнаму и Китаю: средний чек на двоих на тот же период — порядка 157 тыс. рублей для Вьетнама и около 173 тыс. рублей для Китая. При этом отдых в Таиланде обходится в среднем примерно в 113 тыс. рублей на двоих.

В Египте туристы чаще выбирают отдых на 9–10 ночей, в Китае — около 11 ночей, во Вьетнаме и Таиланде — примерно 10–11 ночей.

Отдельно подчеркивается, что ближе к лету, когда погодные условия будут становиться лучше, в число альтернатив Ближнему Востоку добавится Турция. При этом отмечается, что уже сейчас Турция является лидером по количеству бронирований у клиентов компании на период с середины мая по конец сентября.

Ранее депутат назвал самое выгодное время для весеннего отпуска.

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
