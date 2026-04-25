В МАГАТЭ рассказали о влиянии чернобыльской аварии на мировую безопасность

Авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала ключевым событием, которое в корне повлияло на подходы к ядерной безопасности во всем мире. Об этом РИА Новости сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, катастрофа серьезно подорвала общественное доверие к атомной энергетике, одновременно заставив государства активнее пересматривать и усиливать свои программы в этой сфере. Кроме того, авария стала поворотной точкой, наглядно показав необходимость тесного международного взаимодействия в вопросах ядерной безопасности.

Отмечается, что одним из самых устойчивых последствий Чернобыля стало появление и укрепление международно-правовых механизмов. Так, сразу после аварии МАГАТЭ способствовало принятию в 1986 году двух документов, имеющих юридически обязательный характер: Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Эти соглашения, как поясняют в МАГАТЭ, заложили основу для оперативного обмена информацией и для предоставления международной помощи при возникновении ядерных либо радиационных чрезвычайных ситуаций.

«Впоследствии уроки Чернобыля способствовали разработке Конвенции о ядерной безопасности (1994 год), которая закрепила механизмы взаимной экспертной оценки и взаимной ответственности между государствами, эксплуатирующими атомные электростанции», — подчеркнули в МАГАТЭ.

По данным агентства, уроки Чернобыля повлияли и на практические изменения: усиление самостоятельности регулирующих органов, доработку подходов к конструкциям реакторов, повышение готовности к аварийным ситуациям и более пристальное внимание к культуре безопасности.

В воскресенье, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыль, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее следы чернобыльской катастрофы обнаружили в грибах Финляндии спустя 40 лет после аварии.