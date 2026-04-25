Власти Бурятии закрыли доступ к району, где погибли шесть туристов

Власти Бурятии запретили посещать район горы Мунку-Сардык, где погибли шесть туристов. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram.

«Приняли решение с сегодняшнего дня по 29 апреля ограничить доступ в этот район», — написал он.

Он отметил, что в настоящее время в районе введен режим ЧС муниципального уровня, сохраняется угроза схождения лавин. Поисковые работы продолжаются. Цыденов поручил провести дополнительное обследование туристических маршрутов и оценить обстановку в районе.

За последнюю неделю в Бурятии погибли шесть туристов, все они совершали восхождение на гору Мунку-Сардык считающуюся высочайшей точкой Саян.

18 апреля группа из 15 туристов выдвинулась из поселка Монды в Бурятии на гору Мунку-Сардык. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их тела доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

24 апреля другая группа из семи туристов попала под лавину. Троим удалось спастись, трое — мужчины и женщина — погибли, их тела нашли. Поиски еще одного участника группы продолжаются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с произошедшим в Бурятии.