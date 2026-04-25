ВСУ нанесли удар по Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: пять человек пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА
Пять человек получили ранения в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал удар легковой автомобиль, пострадала женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника в селе Волчья Александровка, мужчина получил ранения. Скорая транспортирует его с баротравмой, травмой живота и переломом ноги в Валуйскую больницу. Транспортное средство повреждено.

В Грайвороне в результате удара БПЛА местная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги, ее отправили в больницу. Кроме того, от детонации обломков беспилотника в двух частных домах выбило окна.

По словам Гладкова, в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший от налета дрона в хуторе Масычево Грайворонского округа. В селе Гора-Подол этого же района мужчина получил тяжелые ранения. Врачи диагностировали у него проникающее осколочное ранение грудной клетки, множественные ранения плеча, туловища и ноги.

Губернатор также сообщил, что помимо области, украинский беспилотник атаковал Белгород. В результате был поврежден объект инфраструктуры.

«Часть жителей Белгорода временно остается без света», – отметил Гладков, добавив, что аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выросло число пострадавших при атаке БПЛА на многоэтажку.

 
