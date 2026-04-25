Петербуржцу грозит срок за комментарий в чате «Легиона «Свобода России»

В Петербурге мужчину арестовали за пост в поддержку «Легиона «Свобода России»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Сергея Павлова, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма после публикации комментария в мессенджере в поддержку украинского военизированного «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России)». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, 28 января 2024 года Павлов оставил в открытом чате движения комментарий «Слава «Легиону Свобода России»». Уточняется, что с лингвистической точки зрения в нем выявлены признаки публичного оправдания терроризма.

Сообщается, что мужчину задержали в четверг, после чего ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма.

Суд постановил избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 19 июня. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

До этого другого сторонника «Легиона» Дениса Таманцева приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в планировании теракта в отношении сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в Свердловской области друзьям-террористам выставили счет за их собственный розыск.