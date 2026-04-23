Воздух в Туапсе стал опасным

Воздух в Туапсе перестал быть безопасным в связи с пожаром после атаки беспилотных летательных аппаратов, который до сих пор не могут потушить. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации сервиса AccuWeather, качество воздуха в городе оценивалось в 53 единицы. Такой уровень считается небезопасным для людей, обладающих повышенную чувствительность.

Специалистами экологического проекта «Прозрачный мир» был зафиксирован пожар в порту Туапсе 16 марта. Над курортным городом возник шлейф дыма, сажи и испарений нефтепродуктов.

Черный «нефтяной дождь» и пепел, разлив мазута, перепачканные животные и птицы — жители Туапсе из-за пожара на морском терминале уже несколько дней жалуются на грязный воздух и химические капли, падающие с неба. По словам местных, на одежде и машинах остается масляная пленка. В нескольких районах города концентрации вредных веществ в воздухе в два-три раза превысили допустимые. Как Туапсе переживает последствия атак украинской армии на портовую инфраструктуру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Туапсе рассказали, как очистить шерсть питомцев из-за оседания мазута.