В одном из аэропортов Тюменской области отменили ограничения

В аэропорту Тобольска Тюменской области отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, они вводились около 6 утра. Других подробностей не приводится.

Также утром 25 апреля аналогичные ограничения вводились в аэропорту Челябинска (Баландино) и Тобольска (Ремезов).

При этом в Росавиации уточнили, что ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в аэропортах Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Волгограда.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах могут вводить на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 апреля силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе над Челябинской областью, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.