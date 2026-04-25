В Московском полумарафоне примут участие жители европейских стран

Директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов рассказал РИА Новости, что в полумарафоне примут участие жители Италии, Испании и Франции.

По словам Тарасова, в забеге примут участие граждане Белоруссии и других стран.

«У нас есть Кения, Эфиопия, если говорить о профессиональных атлетах. Много участников из ближнего зарубежья — Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, но при этом есть и представители европейских стран — Испания, Италии и Франции», — поделился он.

Тарасов уточнил, что иностранцы активно проявляют интерес к Московскому полумарафону, так как забег «достаточно быстрый, а Москва — красивая сама по себе, бежать по ней — одно удовольствие». 25-26 апреля на старт выйдут представители 33 стран.

25 апреля РИА Новости сообщали, что на некоторых улицах столицы ограничат движение в связи с проведением Московского полумарафона.

В субботу, 25 апреля, с полуночи и до 15:00 часов участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта будет закрыт для движения из-за забега на 5 км. Также на всех перекрытых участках будет запрещена парковка.

В воскресенье будут перекрыты ряд улиц в центре и на западе столицы. Так, по улице Косыгина с полуночи до 14:00 часов нельзя будет проехать от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. С 08:00 до 12:00 часов движение будет закрыто по улице Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе.

