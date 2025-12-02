Мужчина установил рекорд Гиннесса, пробежав полумарафон в 137 футболках

Американец пробежал полумарафон, надев на себя 137 футболок, и установил рекорд

Мужчина из США установил рекорд, пробежав полумарафон, надев на себя 137 футболок, пишет UPI.

Дэвид Раш, обладатель множества титулов Книги рекордов Гиннесса, вновь вошел в историю. На знаменитом картофельном полумарафоне в Айдахо он пробежал дистанцию, надев 137 футболок общим весом почти 22 килограмма.

Это достижение стало для Раша возвращением утраченного титула. Изначально он установил рекорд в 2019 году, надев 111 футболок, но позже другой спортсмен превзошел его результат, надев 127. Попытка взять реванш в прошлом году провалилась: на 114-й футболке у бегуна ухудшилось кровообращение, и ему пришлось сойти с дистанции.

Год усиленных тренировок, включавших бег в теплой одежде и с утяжеленными рюкзаками, принес результат. В этом году Дэвид не только выстоял, но и финишировал с личным рекордом.

«После многих лет усилий и одной впечатляющей неудачной попытки я наконец-то вернул себе титул. Это было сочетание решимости, креативности, выносливости», — поделился он эмоциями.

Ранее мужчина установил рекорд по количеству засунутых в ноздри спичек.