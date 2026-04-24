Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В минздраве Дагестана рассказали об изменениях в состоянии раненого в Махачкале хирурга

В Махачкале раненый хирург в тяжелом состоянии с тенденцией к улучшению
Shutterstock/FOTODOM

Хирург, на которого накануне в Махачкале напал мужчина с ножом, все еще в реанимации. Об этом сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, но демонстрирует «тенденцию к улучшению». Сейчас он находится под наблюдением специалистов.
Также представители минздрава поделились подробностями о состоянии второго пострадавшего.

«Врач-травматолог также находится под наблюдением специалистов медучреждения, он идет на поправку и уже в ближайшие дни будет выписан домой», – сообщается в публикации.

Оба медика попали в больницу после инцидента, произошедшего накануне. По данным СМИ, местный житель пришел в медучреждение с братом и заглянул к хирургу.

После нападения посетителя хирурга госпитализировали, ему понадобилась срочная операция. Коллега специалиста также получил травмы.

Подозреваемого задержали. Сначала предполагалось, что он имел претензии, связанные с лечением его близкой родственницы, но официальные лица опровергли эту информацию.

Ранее неизвестный устроил перестрелку с полицейскими в Еврейской автономной области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!