В минздраве Дагестана рассказали об изменениях в состоянии раненого в Махачкале хирурга

В Махачкале раненый хирург в тяжелом состоянии с тенденцией к улучшению

Хирург, на которого накануне в Махачкале напал мужчина с ножом, все еще в реанимации. Об этом сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, но демонстрирует «тенденцию к улучшению». Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Также представители минздрава поделились подробностями о состоянии второго пострадавшего.

«Врач-травматолог также находится под наблюдением специалистов медучреждения, он идет на поправку и уже в ближайшие дни будет выписан домой», – сообщается в публикации.

Оба медика попали в больницу после инцидента, произошедшего накануне. По данным СМИ, местный житель пришел в медучреждение с братом и заглянул к хирургу.

После нападения посетителя хирурга госпитализировали, ему понадобилась срочная операция. Коллега специалиста также получил травмы.

Подозреваемого задержали. Сначала предполагалось, что он имел претензии, связанные с лечением его близкой родственницы, но официальные лица опровергли эту информацию.

