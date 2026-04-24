В минздраве Дагестана рассказали об изменениях в состоянии раненого в Махачкале хирурга

Хирург, на которого накануне в Махачкале напал мужчина с ножом, все еще в реанимации. Об этом сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии, но демонстрирует «тенденцию к улучшению». Сейчас он находится под наблюдением специалистов.
Также представители минздрава поделились подробностями о состоянии второго пострадавшего.
«Врач-травматолог также находится под наблюдением специалистов медучреждения, он идет на поправку и уже в ближайшие дни будет выписан домой», – сообщается в публикации.
Оба медика попали в больницу после инцидента, произошедшего накануне. По данным СМИ, местный житель пришел в медучреждение с братом и заглянул к хирургу.
После нападения посетителя хирурга госпитализировали, ему понадобилась срочная операция. Коллега специалиста также получил травмы.
Подозреваемого задержали. Сначала предполагалось, что он имел претензии, связанные с лечением его близкой родственницы, но официальные лица опровергли эту информацию.
Ранее неизвестный устроил перестрелку с полицейскими в Еврейской автономной области.