Неизвестный устроил перестрелку с полицейскими в Еврейской автономной области

SHOT: неизвестный устроил перестрелку с полицией в Биробиджане

Неизвестный устроил перестрелку с полицией в Биробиджане в Еврейской автономной области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема. Местные жители услышали звуки выстрелов и сирен.

«Оказалось, на улице неизвестный мужчина устроил перестрелку прямо около детской площадки. Затем подозреваемый заперся в машине и не собирался выходить», — говорится в публикации.

По данным издания, позднее мужчина попытался сбежать с места перестрелки, но был задержан полицейскими.

Накануне в Махачкале поймали мужчину, который набросился с ножом на врачей в больнице.

Инцидент произошел в центральном медучреждении. Один из посетителей решил, что специалисты якобы своевременно не оказали помощь его родственнику. Предварительно, речь идет о ребенке нападавшего. Мужчина ворвался в больницу и напал на врачей — всего пострадали три работника, среди которых хирург. Возбуждено уголовное дело.

